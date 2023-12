Em assembleia realizada ontem (18), na quadra da Apae, conduzida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis (Sispmur), mais de 200 Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Rondonópolis decidiram, por unanimidade, cruzar os braços por tempo indeterminado.

Os profissionais prometem acampar hoje (19), a partir das 7h, na frente do Palácio da Cidadania, para cobrar do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), o cumprimento do acordo feito com as duas categorias para fazer o pagamento do retroativo de insalubridade.

“O prefeito não cumpriu o acordo que inicialmente era de pagar as duas primeiras parcelas do retroativo das duas categorias até o 5º dia útil deste mês”, disse a agente de endemias, Tatiane Ramalho, que é a representante da categoria junto ao Sispmur.

“Depois, ele [prefeito] pediu a prorrogação para fazer o pagamento até o 10º dia útil, que venceu no dia 14. Embora, a prefeitura diga que tenha sido feita a ordem de pagamento, até hoje (ontem) este dinheiro não apareceu nas contas”, acrescentou Tatiane.

Ela explicou que este retroativo a ser pago é resultado de uma ação na Justiça movida pelo Sispmur pelo não pagamento da insalubridade de ambas as categorias por parte da prefeitura.

“Tivemos uma longa briga judicial, iniciada pelo Sispmur em 2019. Após decisão favorável à nossa categoria, o prefeito acordou a pagar em 14 parcelas o retroativo, sendo agora as duas primeiras parcelas, o que não ocorreu”, lamentou a agente.