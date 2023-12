O concurso público foi homologado em 30 de novembro e, segundo o Paço havia informado no dia 2 de dezembro, a intenção seria a de convocar os professores classificados ainda na primeira quinzena deste mês para que possam tomar posse e estar trabalhando até o dia 15 de janeiro, uma vez que as aulas na rede municipal estão programadas para ter início em 22 de janeiro.

Ao A TRIBUNA, o Gabinete de Comunicação Social do Município informou que as secretarias municipais de Educação e de Gestão de Pessoas ainda trabalham no levantamento para definir a quantidade de professores que será convocada neste primeiro momento e que a convocação ainda não tem data definida, mas pode ocorrer a qualquer momento.

Apesar da promessa de fazer a convocação de professores classificados no concurso público com tempo hábil para que tomassem posse até dia 15 de janeiro, a prefeitura ainda não informou quantos profissionais serão convocados e nem a data que a convocação será feita.

Conforme a prefeitura, os classificados serão chamados à medida que a administração for apresentando a necessidade do profissional.

O Município lançou dois editais para o concurso público, um para vagas para docentes da educação infantil e docentes do ensino fundamental (edital 1), com salários de R$ 4.076,85 e carga horária de 30h, e o edital 2 para vagas reserva de contador e fiscal de tributos, com salários de R$ 6.224,36 para o cargo de fiscal e de R$ 4.149,57 para contador, ambos com carga horária de 30h.