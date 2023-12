Já o Plano Diretor deve também render muita discussão no plenário. A votação do Plano Diretor em 2023, que estava na gaveta há vários anos, foi compromisso assumido pelo presidente da Casa de Leis no início deste ano, quando chegou ao comando da Câmara.

Conforme comunicou aos seus colegas, devem estar em discussão a segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do Município de Rondonópolis. Ambos os projetos devem render muitas discussões no plenário da Câmara.

Antes da votação do Plano Diretor, a atual mesa diretora do legislativo municipal criou uma comissão especial que realizou as audiências públicas para debater com a sociedade cada uma das minutas de lei apresentadas pela prefeitura de Rondonópolis e promoveu as análises técnicas dos conteúdos em discussões nas câmaras temáticas.

A expectativa, então, é de que este importante mecanismo para nortear o desenvolvimento da cidade nos próximos anos seja, enfim, votado na sessão desta quarta, com muita discussão entre os vereadores.