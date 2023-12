Depois de mais uma onda de calor, com temperaturas ultrapassando os 40ºC, Rondonópolis deve ter alívio nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o fim da onda de calor neste domingo (17), a semana será marcada pela volta das chuvas em Rondonópolis. A previsão é de chuva a partir desta quarta-feira (20), e temperaturas menos intensas.

- Publicidade -

Após um fim de semana de calor extremo, com registro de temperatura máxima de 40,8ºC no sábado (16) e 39,5ºC no domingo, o calor começa a diminuir em Rondonópolis. Para esta terça-feira (19), os termômetros devem marcar temperatura variando entre 25ºC e 37ºC. Não há previsão de chuva.

Já esta quarta-feira (20) deve ser marcada pelo retorno das chuvas conforme o Inmet. A previsão é de temperaturas variando entre máxima de 37ºC e mínima de 25ºC, com possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas ao longo do dia. A umidade relativa do ar, que manteve-se baixa durante a onda de calor também começa a subir, variando entre 90% e 40%.