A semana começou em Rondonópolis com alerta amarelo de possibilidade de chuvas intensas. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até hoje (5).

- Publicidade -

Segundo o Instituto, podem ocorrer chuvas intensas na cidade com 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Mesmo com a possibilidade de chuva, a previsão é de dias quentes ao longo desta semana, com a temperatura máxima podendo chegar a 38ºC.

Para hoje, o Inmet prevê a possibilidade de chuvas com trovoadas podendo ocorrer durante a manhã, a tarde e a noite. A temperatura, contudo, segue alta com a máxima podendo chegar aos 35ºC e mínima em torno de 24ºC.