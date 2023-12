O processo de licitação para o cercamento de praças e áreas de lazer em Rondonópolis já está em andamento e 12 empresas disputam os contratos dos sete lotes para cercar os espaços.

Como mostrou reportagem do A TRIBUNA do dia 25 de outubro último, a prefeitura vai investir mais de R$ 3,5 milhões para cercar praças. O certame teve início no último dia 24 e prevê o cercamento de sete áreas de lazer em localidades diversas da cidade.

Dividida em sete lotes, a licitação deve contratar empresas para o cercamento da praça do Marechal Rondon; da Praça Luiz Carlos Zeni, no bairro Monte Líbano; do Parque do Lourencinho, no bairro Verde Teto; da Praça de Esportes Alfredo de Castro; da Praça Pedro Casaldáliga; da Praça Doutor Altamirando Araújo Miranda, no bairro Colina Verde; e da Praça Khalil Zaher, no Jardim La Salle.