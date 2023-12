Em sessão extraordinária realizada ontem (4), a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em primeira votação, o projeto de Lei de autoria do Executivo que pode fazer com que a empresa Rumo/SA tenha que pagar uma multa de R$ 4,6 milhões e mais R$ 1 milhão por dia caso execute a expansão dos trilhos da ferrovia até o Norte do Estado com o traçado passando dentro do perímetro urbano de Rondonópolis.

- Publicidade -

Pelo que o A TRIBUNA apurou, o projeto, que foi modificado, agora deve passar por uma segunda votação na sessão de amanhã (6). Após isso, a matéria deve ir para a sanção do prefeito Zé Carlos do Pátio, passando a vigorar, imediatamente, a partir daí.

Apresentado pelo Paço Municipal, em regime de urgência, o projeto de alteração da legislação tributária, para tornar mais dura a punição para não cumprimento da aplicação do embargo de obra no Município, é uma reação à decisão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) que concedeu, no último dia 17 de novembro, a licença de instalação do projeto retificado pela empresa para a expansão da linha férrea, conforme antecipou o A TRIBUNA na quarta-feira passada (29).

Ontem, antes de discutir o mérito da matéria, foi necessário votar a sua urgência, que acabou aprovada. Porém, três vereadores se posicionaram contrários, pois entendiam ser preciso uma maior discussão na Casa sobre o teor do projeto.

O presidente da Casa, vereador Júnior Mendonça (PT), ressaltou que a aprovação da matéria visa estabelecer alguns parâmetros para empresas que não cumprem com as leis municipais em relação às suas obras. O petista fez questão de ressaltar que não é contrário à obra, mas que os trilhos não passem dentro da cidade.

Oposicionista, o vereador Subtenente Guinancio (PSDB), que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa de Leis, posicionou-se favorável à proposta e afastou qualquer preocupação que a matéria venha a causar prejuízos a empreendedores.