Com base em um questionário de apenas cinco perguntas de múltipla escolha, mais popularmente conhecidas como ‘de marcar x’, o projeto Jornal Local teve início no espaço da feira da Vila Operária, no dia 5 de novembro.

Não por acaso, o Dia Nacional da Língua Portuguesa e a data de falecimento de Ailon Bispo Carmo, um dos membros e fundadores da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL), que faleceu em 2022.

Na sequência, o Restaurante do Luciano (dia 11), o Comper Supermercados (dia 15, feriado), a feira da Vila Aurora (dia 24) e a Praça dos Carreiros (dia 29) foram os locais selecionados. Em cada um desses lugares, foram distribuídos 30 exemplares do jornal A TRIBUNA do dia, perfazendo um total de 150 edições.

“Sabemos que parece ser um número irrisório, se o compararmos com as centenas de milhares de pessoas que moram na nossa cidade e região atualmente. Porém, para nós, trata-se de uma amostra bastante significativa daquilo que pensa e faz a nossa população quando o assunto é leitura e a sua importância”, argumentou o professor e escritor Jerry Mill, atual presidente da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL) e idealizador do projeto.

“As crenças das pessoas em relação a si mesmas ou a quem está ao seu redor, ao que elas fazem ou pensam que fazem, bem como suas dúvidas e contradições, aparecem aqui e ali mesmo num questionário tão simplificado como esse, em que o respondente sequer precisa se justificar. Ainda assim, houve, por exemplo, quem deixou algumas das questões em branco ou marcou mais de uma delas, o que não era o combinado. O que eu quero dizer é que, provavelmente, a pessoa leu, ficou na dúvida quanto ao enunciado da pergunta e decidiu não pedir ajuda”, acrescentou ele.

ALGUNS DADOS

Segundo Jerry Mill, dos 150 questionários distribuídos, 148 foram recolhidos e dois deles não foram devolvidos. Dos respondentes, jovens e adultos entre 11 e 70 anos, 74 eram mulheres, 72 eram homens e dois não marcaram (e a ortografia não ajudou muito nesse sentido).