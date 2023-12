A direção estadual do Partido Verde (PV) nomeou o novo comando da sigla em Rondonópolis, que ficará à frente da organização para o pleito do próximo ano.

A partir de agora, o advogado Carlos Naves presidirá os verdes no município e, segundo ele, a tarefa que foi dada é trabalhar para que os “partidos progressistas” da cidade se unam em torno de uma candidatura a prefeito “que tenha maior capilaridade e condições de ampliar o leque de alianças para ganhar a eleição do ano que vem e administrar bem a cidade”.

Naves substituirá no comando da legenda o ex-vereador Juca Lemos, que em setembro deste ano declarou ter sido afastado da direção do PV em Rondonópolis.

Segundo Juca, a direção estadual teria sinalizado a ele na ocasição que o partido no município trabalharia pelo apoio à pré-candidatura a prefeito do empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti, lançado pelo PT, com quem a sigla forma, ao lado do PCdoB, uma federação partidária.

Juca, por sua vez, que ocupa cargo na gestão do Prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), tinha um entendimento diferente, atuando na linha de frente da defesa da pré-candidatura a prefeito do diretor geral do Sanear, Paulo José (PSB).

Questionado sobre quem o partido trabalhará para ser candidato a prefeito dentro das chamadas “forças progressistas”, que têm ainda o vice-prefeito Aylon Arruda (PSD) postulando ser o nome do grupo na corrida sucessória de 2024, o novo dirigente do PV evitou mostrar alguma preferência por um dos três.

Ele salientou que o momento histórico da cidade exige a unidade deste campo político para continuar administrando a segunda maior economia de Mato Grosso e a mais importante cidade do interior.

“A direção estadual nos pediu para assumir a direção local do PV para ajudar nesta articulação junto com a federação pela construção da unidade dos partidos progressistas da cidade na eleição do próximo ano”, reiterou Carlos Naves, que terá ao seu lado, como vice-presidente, a advogada Adila Safi.