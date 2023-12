O comércio de Rondonópolis iniciou o horário especial de final de ano ontem (11). Até a véspera de Natal, dia 24, lojistas devem abrir as portas em horário estendido na cidade. O funcionamento diferenciado no período natalino já é uma tradição na cidade e uma oportunidade para o consumidor adiantar as compras.

- Publicidade -

Estabelecido por meio de acordo em convenção coletiva de trabalho pelos sindicatos do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincom) e dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro) o horário estendido tem adesão facultativa.