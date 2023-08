Lançada na semana passada, o Lions Clube de Rondonópolis, por meio da sua Comissão de Meio Ambiente, está desenvolvendo a Campanha Local de Entrega Voluntária de Eletrônicos (LEVE) 2023.

A ação será realizada no dia 23 de setembro, com o objetivo de arrecadar equipamentos eletro/eletrônicos estragados ou em desuso e transformá-los em fundos que serão revertidos para o Hospital do Câncer de Mato Grosso, localizado em Cuiabá.

“Esta é a segunda edição da campanha, atendendo duas causas globais do Lions Clube, que é o meio ambiente e a luta contra o câncer”, destaca Luciene Silva, atual presidente do Lions Clube Rondonópolis, que já tem 50 anos de atuação na cidade, desenvolvendo campanhas para ajudar a comunidade rondonopolitana. “A primeira campanha LEVE foi realizada antes da pandemia”, pontuou a leonina.

Para recolher o lixo eletrônico, o Lions conta com oito postos de coletas: lojas da Operário Materiais de Construção (Sagrada Família, Vila Operária e Avenida Presidente Médici), e da Serpal (Centro, Avenida Júlio Campos e Vila Operária, além da Escola de Idiomas InFlux (Centro) e na Picolli Transportes (Jardim Belo Horizonte).

“A coleta será feita até o dia 20 de setembro. No dia 23, estamos programando um Dia de Coleta Leve lá na nossa sede (Lions Clube Rondonópolis), que fica na Rua Armando Fajardo, 869, Vila Aurora”, explicou Luciene Silva, que visitou ontem o A TRIBUNA ao lado de outros associados para divulgar a campanha.

Da Comissão de Meio Ambiente, que está coordenando a campanha, Narciso Vites Silva contou que todo o lixo eletrônico coletado será levado para uma empresa de Cuiabá, que receberá os resíduos, selecionará e reciclará.

“Esta ação, como já foi dito, tem como foco principal apoiar o Hospital do Câncer. No entanto, também contribui com o meio ambiente, uma vez que o descarte incorreto de resíduos eletrônicos é extremamente nocivo, já que esses aparelhos são compostos por substâncias de alto poder de contaminação do solo e das águas”, salienta Narciso.

Conforme o leonino, o seu clube de serviço deseja, com esta campanha, coletar o maior número possível de material eletrônico, como aparelhos de ar condicionado, celulares, baterias e fontes de notebook, conversor de canais, fios elétricos, micro-ondas, televisores, entre outros itens, dando assim a eles um destino correto.

“Queremos coletar muitos equipamentos, que estão em situação de descarte e todo o recurso arrecadado será destinado ao Hospital do Câncer. Assim, pedimos a toda a comunidade para que leve a um dos pontos de coleta todo e qualquer equipamento eletrônico em desuso que tenha em sua casa”, conclamou.

Além de Luciene Silva e Narciso Silva, fizeram parte da comitiva do Lions Clube Rondonópolis que esteve na redação do A TRIBUNA ontem para falar sobre a campanha LEVE 2023, Elizabeth Martins de Souza (Coordenadora de Serviços), Luiz Carlos Oliveira (Secretário) e Maria Perera (Coordenadora do Projeto Alívio à Fome).