A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis informou, ontem (24), que prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (23), uma mulher envolvida no sequestro e extorsão do secretário de Finanças da prefeitura de São José do Povo, Oldair José Tavares Pereira. O crime ocorreu na terça-feira (22).

No dia seguinte, a Polícia Militar também prendeu três suspeitos de envolvimento no caso, dois homens e uma mulher. O veículo roubado da vítima foi localizado.

A Derf instaurou investigação para apurar a extorsão praticada contra o secretário que foi sequestrado de sua residência, em São José do Povo, no início da manhã de terça-feira.

A mulher, presa pela Polícia Civil no bairro Jardim Rondônia, teria recebido R$ 20 mil durante as transferências bancárias feitas da conta da prefeitura de São José do Povo. Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi autuada em flagrante pelos crimes de extorsão qualificada, falsidade ideológica e falsa comunicação de crime.

Ainda, de acordo com a polícia, para tentar criar um álibi para si, a suspeita, de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência, enquanto a vítima ainda era mantida em cárcere, relatando que seu aparelho celular, com senhas de aplicativos bancários, havia sido furtado. “A comunicação foi feita com a intenção de excluir sua participação no crime”, disse a polícia.

O secretário de Finanças de São José do Povo teria sido sequestrado por dois suspeitos após ter sua casa invadida na manhã de terça-feira.

Conforme as informações prestadas pelo servidor público, dois homens arrombaram a porta da sua residência, lhe renderam e roubaram objetos, como notebook, videogame e uma arma de pressão.

Em seguida, os criminosos mandaram a vítima entrar em seu veículo e saíram em direção a um cativeiro, onde a obrigaram a ligar o notebook e fazer diversas transferências bancárias. Depois, o secretário foi liberado no final da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis.

As investigações seguem para identificação dos demais autores envolvidos na extorsão e sequestro.