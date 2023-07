Único petista de Rondonópolis com mandato, o vereador Júnior Mendonça, que preside a Câmara Municipal, disse ao A TRIBUNA que está trabalhando para unir as “forças progressistas” em torno de uma candidatura única para disputa da prefeitura de Rondonópolis no próximo ano.

- Publicidade -

“Queremos costurar esta unidade visando a construção de um projeto popular de desenvolvimento com inclusão social para Rondonópolis”, atesta Júnior Mendonça, que na manhã desta sexta-feira (28) se reuniu com o empresário do ramo da construção civil e ex-vereador Thiago Muniz para falar sobre as eleições do próximo ano. O encontro aconteceu na sede do Grupo TMI, pertencente ao empresário.

“Estamos trabalhando para fazer o alinhamento das forças progressistas da cidade. Fomos conversar com o Thiago Muniz, que é um bom quadro, um empresário de sucesso e que pertence a uma família tradicional da política da nossa cidade. Tem muito para contribuir com a construção deste projeto de desenvolvimento que queremos apresentar para a sociedade rondonopolitana no ano que vem”, disse ele.