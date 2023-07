Após o prefeito Zé Carlos do Pátio declarar que trabalhará pela unidade das “forças progressistas” na cidade, Paulo José, que vem sendo colocado como pré-candidato do PSB, declarou ao A TRIBUNA, nesta sexta-feira (28), que o momento agora é para que cada postulante construa o seu espaço.

“A construção desta unidade das forças progressistas é necessária e as conversas estão acontecendo. Por outro lado, é um processo natural que cada um dos pré-candidatos busquem construir o seu espaço para que lá em 2024 possamos definir a melhor candidatura”, comentou o diretor-geral do Serviço de Saneamento de Rondonópolis (Sanear).

Fiel escudeiro do prefeito, Paulo José, no final do ano passado, foi o nome ‘ungido’ por Pátio para disputar a sua sucessão. Ele que nunca disputou como candidato uma eleição, afirma que está animado para debutar no ano que vem.

“Sempre atuei nos bastidores, na coordenação de campanhas. Depois de 15 anos de serviço público, estou animado em disputar pela primeira vez. Acredito que o meu conhecimento acumulado de gestão, o conhecimento de Rondonópolis, possa contribuir para que a cidade avance mais no seu desenvolvimento”, atesta.

Ele avalia ainda que, além das conquistas alcançadas pelas gestões do seu padrinho político, cada vez mais que o eleitorado rondonopolitano for tomando conhecimento de sua atuação no serviço público, a sua pré-candidatura vai ganhando musculatura.

Em meio à polarização entre direita e esquerda, que dominaram a eleição presidencial do ano passado, Paulo analisa que ela [polarização] está diminuindo e a população deverá analisar qual será o candidato que pode fazer mais para melhorar a cidade e as condições de vida da população.

“A polarização vem diminuindo. A população está vendo que o radicalismo, o extremismo, seja de um lado ou de outro, não levam a nada. Pelo contrário, não é bom. Além disso, a eleição presidencial é uma coisa e a municipal é outra. Agora, o eleitor vai olhar qual é o candidato que será capaz de fazer mais pela cidade”, acrescentou.