Duas das obras mais cobradas pela população continuam sem avanços significativos em Rondonópolis. A construção das rotatórias na Avenida Poguba, apesar de já contar com ordem de serviço desde o final do ano passado, ainda nem começou, e a recuperação das ruas do Distrito Industrial Rondonópolis (Distrito Antigo) mal saiu do lugar desde que teve início em setembro de 2022.

Mesmo com a empresa já contratada e com ordem de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura em 6 de dezembro do ano passado, a obra das rotatórias da Avenida Poguba não tiveram início e as reclamações de condutores e moradores da região continuam.

Sem as rotatórias, condutores se arriscam e põem em risco outras pessoas fazendo conversões ilegais nos canteiros da via. A sinalização de trânsito no local não inibe os motoristas a agirem de forma irregular.

Localizada na região da Vila Goulart, a obra de duplicação de cerca de 2,5 km da Avenida Poguba levou mais de três anos para ficar pronta. A obra contemplou: drenagem, paisagismo, calçadas, iluminação, sinalização e ciclovia e foi estimada em mais de R$ 6,7 milhões.

Porém, não foi construída nenhuma rotatória ou retorno desde a Rua Francisco Goulart até a Avenida Otaviano Muniz, o que foi alvo, conforme registrou o Jornal A TRIBUNA, de muitas reclamações, principalmente de moradores da região, que conta com vários condomínios.

O Município fez então um novo projeto, que contempla a construção de duas rotatórias na Avenida Poguba, e ainda, a obra de drenagem e pavimentação da Avenida Mediterrâneo, que liga a Poguba até a BR-364. A obra, que vai ter um custo de R$ 2,7 milhões foi contratada, mas não teve início, segundo a própria empresa, em função do período chuvoso.