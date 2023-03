Adonias reforçou ainda que, a pedido de moradores da região, também está atuando para que uma faixa elevada para pedestres possa ser construída na travessia urbana, no acesso do Jardim Oasis e Paineiras ao Jardim Novo Horizonte.

O vereador Adonias Fernandes (MDB) é um dos que vem acompanhando a questão e já vinha alertando ainda antes da construção do novo empreendimento para os riscos cada vez maiores ocasionados pelo aumento do tráfego de veículos pesados na travessia urbana misturado ao tráfego urbano, composto, em sua maioria de veículos leves e motocicletas. Além disso, a travessia de pedestres na rodovia também causa alerta para atropelamentos.

Na região, a Concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho de travessia urbana, ainda não concluiu a obra da passarela de pedestres, e não há projetos para outras intervenções que possam evitar congestionamentos e maiores riscos com o aumento de tráfego que deve ocorrer.

Como a travessia urbana conta com um intenso tráfego de veículos pesados que se mistura cada vez mais ao trânsito urbano de veículos leves e já apresenta problemas com filas de veículos e acidentes constantes, a preocupação é que a situação se agrave e possa trazer ainda mais riscos para a população.

O novo empreendimento, que estará localizado na Avenida Jaçanã, no Parque Universitário, na verdade, uma via às margens da travessia urbana da BR-163, deve contribuir para aumentar o movimento de veículos na região.

O empreendimento, ao mesmo tempo em que irá contribuir positivamente com a região, no entanto, também traz certa apreensão aos moradores, especialmente, em relação ao trânsito, já que fica paralelo à BR-163.

A região do Parque Universitário, por exemplo, vai contar em breve com o funcionamento de um grande atacadista que já está com as obras praticamente concluídas.

Neste local, conforme explica o vereador, próximo ao novo empreendimento, há um grande número de crianças que atravessa a rodovia diariamente para estudar na Escola Odorico Leocádio da Rosa, que foi municipalizada este ano. Muitos alunos são pequenos porque a escola oferta turmas dos anos iniciais do ensino fundamental.

“Estamos trabalhando junto com o senador Wellington Fagundes para obter uma autorização do Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte] para a construção de uma faixa elevada para garantir mais segurança no acesso à escola. Com a autorização do Dnit, o próprio Município pode então construir a faixa elevada”, destacou o vereador que completou que por se tratar de uma rodovia federal, o Município não pode fazer nenhum tipo de intervenção sem autorização.

Além disso, há ainda quem defenda no local a realização de obras viárias de grande porte, como viaduto ou passagem subterrânea, para ligar as duas regiões da cidade e evitar que os moradores venham cruzar a rodovia com seus veículos.