O vereador Júnior Mendonça (PT), presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, afirma estar bastante preocupado frente a defasagem apresentada, até então, no recenseamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no município.

“Fico preocupado com as informações que recebi até agora de que quatro mil famílias não receberam os recenseadores, e que a equipe do IBGE sequer conseguiu ter acesso a outras oito mil residências no município”, lamenta Mendonça.

O vereador chama atenção para o impacto negativo na defasagem do censo deste ano. Os prejuízos podem ser enormes, econômicos e sociais, a população medida pode ficar em torno de até 20% menor do que aquela que realmente temos.

Isso pode influenciar de forma negativa, inclusive na arrecadação e repasses do Fundo de Participação do Município (FPM) e Fundo de Participação do Estado (FPE).