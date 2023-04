Enquanto ainda aguarda o recebimento do repasse de R$ 1.867.645,00, que foi acordado com o Estado, para a abertura de mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica em Rondonópolis, a Santa Casa informou ontem (30) que já está trabalhando para fazer modificações internas no sentido de providenciar a abertura dos novos leitos.

- Publicidade -

A presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa, Tânia Balbinotti, afirmou, no entanto, que a abertura dos novos leitos no filantrópico depende da chegada do recurso que foi acordado para a aquisição dos equipamentos necessários e a equipe de profissionais seja ampliada.

“Estamos fazendo as modificações internas para receber a nova estrutura das UTIs para a pediatria. Porém, aguardamos a chegada do recurso que foi acordado para que possamos pagar os equipamentos, pois sem eles não têm como abrir”, observou Tânia.

Ela acrescentou que, assim que o Estado garantiu na terça-feira que faria a contratualização, os equipamentos foram encomendados pela Santa Casa. A expectativa dela, já que foi publicado no Diário Oficial do Estado ontem que será pago o recurso para as novas UTIs pediátricas em Rondonópolis, é de receber ainda hoje, sob o risco de atrasar a montagem dos equipamentos.

“A Santa Casa já conseguiu encomendar os equipamentos. Precisamos agora receber o dinheiro, já que amanhã (hoje) é sexta. Se não emitir a nota na sexta aí é fim de semana e não se consegue, podendo ser feito somente na segunda. Aí, atrasaria a montagem”, explicou. Ela acrescentou que a equipe de profissionais que atuará na UTI já está pronta. “Inclusive, está organizando os procedimentos”, informou.

“Quanto à reforma, assim que o secretário de Estado (Gilberto Figueiredo) deu ok para a contratualização já iniciamos, mesmo sem ter recebido o dinheiro, uma força-tarefa, com recursos do fluxo de caixa, para preparar a estrutura. Pois, a gente sabe que reforma demora mais tempo. Então, esta parte da reforma não terá problema, não vai atrasar. Assim, no começo da semana, na terça-feira, poderemos já começar, caso cheguem todos os equipamentos”, frisou a Tânia.

Conforme noticiou o A TRIBUNA, o Estado cofinanciará 10 leitos de UTI Pediátrica na Santa Casa de Rondonópolis e repassará os pouco mais de R$ 1,8 milhão para a Prefeitura de Rondonópolis destinar à unidade filantrópica, com o objetivo de auxiliar na aquisição de equipamentos para a montagem emergencial dos leitos.