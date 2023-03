Um dos expoentes do PSD no Estado, o deputado estadual Nininho, que tem domicílio eleitoral em Rondonópolis, deu sinais claros de que o seu partido, o qual indicou o vice-prefeito Aylon Arruda para compor chapa com o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) na eleição passada, não deverá estar no mesmo palanque do atual gestor na disputa pelo comando do Palácio da Cidadania a partir de primeiro de janeiro de 2025.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, apresentado por Agnelo Corbelino, na 105 FM, na manhã desta sexta-feira (24), o experiente parlamentar, que também já foi prefeito de Itiquira, reclamou do tratamento dado pelo prefeito José Carlos do Pátio ao seu vice Aylon Arruda ao longo do mandato.

“O prefeito deveria ter valorizado mais o Aylon (vice-prefeito)”, disse o deputado, dando, em seguida, a entender que Pátio não cumpriu o que foi acordado para composição da chapa.

Deixou claro ainda na entrevista que está trabalhando para as forças que estão na oposição tenham apenas um nome que agregue maior número de aliança para enfrentar o candidato de Pátio e liderar um novo projeto político para ser apresentado à população rondonopolitana na eleição de 2024.

O nome lançado por Pátio para disputar pelo seu grupo político a sua sucessão na eleição de 2024 é o seu fiel escudeiro, Paulo José Correia, que atualmente está à frente da diretoria geral do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).

Por ser o atual vice-prefeito de Rondonópolis, Nininho destacou que Aylon Arruda é um nome natural do partido para ser candidato a prefeito e tem a sua preferência. No entanto, ele destacou que o seu objetivo é construir um consenso em torno de um nome que agregue maior número de alianças.

Por isso, ele adiantou que conversará com todas as força políticas da cidade.