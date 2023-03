Para o médico pediatra e presidente da Associação de Especialistas Médicos e Outros Profissionais de Rondonópolis (Aempro), Pedro Maggi, avalia que, mesmo que o número de três médicos para cada 1 mil habitante seja ideal teoricamente, é preciso ponderar que, primeiro, o censo demográfico médico divulgado este ano traz os números de 2021, segundo que os dados do CRM/MT não são atualizados com rapidez e, terceiro, essa quantidade de profissionais representa a soma de todos, desde médicos generalistas até os especialistas.

Hoje, conforme dados de registros de médicos ativos disponível no site do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM/MT), há registrados na cidade 532 médicos, o que resulta em um índice de aproximadamente 3,9 médicos para cada mil habitantes, média superior à brasileira, que segundo a Demografia Médica 2023 do Conselho Federal de Medicina (CFM) é de 2,56 médicos por mil habitantes.

No município, são atendidos pacientes, principalmente, nas especialidades de alta complexidade de várias cidades da região. Assim, se o número de pediatras, por exemplo, hoje atuando em Rondonópolis poderia ser suficiente para atender a demanda local, acaba não sendo o bastante, pois existe uma demanda crescente também de outros municípios.

No caso específico da pediatria, uma das áreas em que vem se relatando as maiores dificuldades, Maggi ressalta que a quantidade de profissionais não consegue atender a demanda na rede pública e na rede privada.

“As dificuldades que se encontram na emergência pediátrica municipal são as mesmas dos hospitais privados. Há uma demanda alta para a quantidade de médicos”, diz.

Outro exemplo da falta de especialistas em Rondonópolis é o baixo número de médicos intensivistas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Somente dois atuam hoje na cidade.

Assim, ao mesmo tempo em que se ampliou as vagas nas UTIs, o aumento de médicos intensivistas não seguiu o mesmo patamar. Com dois especialistas na área, são eles que acabam sendo os responsáveis, como explica Maggi, por treinar os demais.

CURSO DE MEDICINA FOI AVANÇO FUNDAMENTAL

Para Pedro Maggi, a abertura do curso de Medicina em Rondonópolis foi muito importante e contribuiu para aumentar o número de médicos na cidade, mas é preciso criar um programa de fixação do médico, além, principalmente, de ampliar os programas de residência médica na cidade.

Atualmente, Rondonópolis conta com um programa de residência médica em funcionamento e isso, pode ajudar a aumentar a fixação de profissionais especialistas na cidade com resultados que poderão ser vistos nos próximos 4 a 5 anos. Porém, ele destaca que é preciso ampliar o programa de residência.

A questão da formação médica, inclusive, é um problema não restrito a Rondonópolis. O médico ressalta que é fundamental a criação de um programa nacional de residência médica.

“Hoje, de cada 10 médicos que se formam, apenas de 3 a 4 vão ingressar em uma residência, e ao fim, 2 vão concluir”, pontua. Isso indica que a número de especialistas ainda precisa aumentar. “O Brasil é um dos países que mais forma médicos no mundo, mas é necessário investir na ampliação da formação”, complementa.

Com relação à saúde em Rondonópolis, Pedro Maggi ressalta que, para além da necessidade de aumento na quantidade de médicos especialistas, é necessário que haja uma maior integração na rede, ou seja, a atenção primária e secundária precisa girar ao mesmo tempo que a terciária, que é o atendimento de alta complexidade, de alto custo.

“Essa roda precisa girar. Não adianta ter uma atenção primária e secundária funcionando bem, se a alta complexidade não funciona adequadamente e por isso, entendo, que o Governo do Estado [responsável pela alta complexidade] precisa ampliar os serviços na cidade”.

DIFERENÇA COM A CAPITAL

Mesmo com o aumento no número de médicos atuando em Rondonópolis nos últimos anos, a quantidade de profissionais, notadamente nas especialidades, ainda é bem maior em Cuiabá. Conforme dos dados no CFM, a capital do Estado tem 3.428 médicos ativos. São 5,6 médicos para cada mil habitantes.

Considerando que o CFM aponta que 7.259 médicos estão em atividade no Estado, representando 2,03 para cada mil habitantes, Cuiabá concentra aproximadamente 48% do total de médicos em Mato Grosso.

Essa disparidade entre capital e interior ocorre em todo o Brasil, e de acordo com Pedro Maggi, é reflexo, principalmente, dos programas de residência médica, que em sua maior parte, estão concentrados nas capitais.

No caso específico de Rondonópolis, Maggi ressalta que é justamente na ampliação do programa de residência que essa realidade pode começar a ser mudada. “Não considero, por exemplo, que os salários sejam o problema de Rondonópolis, tanto que os plantões pagos na cidade nos atendimentos de urgência e emergência estão entre os maiores do Estado”.