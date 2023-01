Em mais um ano de resultados positivos, Rondonópolis fecha 2022 como maior exportador e importador de Mato Grosso. Com crescimento de 36,9% nas exportações e 92,3% nas importações com relação a 2021, a cidade chegou ao final do ano como 15ª maior exportadora do Brasil e 27ª maior importadora. Os dados são do Governo Federal e foram divulgados nesta sexta-feira (6).

Neste ano, Rondonópolis registrou um total de U$ 2,971 bilhões em exportações, o que fez com que a cidade passasse de 23ª para 15ª maior exportadora no país.

O total das exportações deste ano representou 0,9% do volume exportado pelo Brasil no período. Em Mato Grosso, o Município se manteve como maior exportador, representando 9,8% de todas as exportações do Estado em 2022.