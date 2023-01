1 de 2

Depois de várias notificações pela Prefeitura por atraso nas obras das Praças do Jardim Nilmara e do Bairro Lúcia Maggi, a construtora J. A Taveira ainda não entregou esses espaços de lazer.

Pior, moradores das comunidades reclamam que não há movimentação de trabalhadores há cerca de um mês nos dois locais.

As duas praças começaram a ser construídas em março e abril de 2022 com estimativa de serem entregues ainda no ano passado. Contudo, isso não aconteceu. O cenário é desolador. O mato toma conta do que deveriam ser áreas de lazer para atender a comunidade, principalmente crianças e jovens.

A Prefeitura está reformando e construindo dezenas de áreas de lazer no Centro e nos bairros. E para isso está investindo cerca de R$ 100 milhões. O investimento nestas obras de praças dos bairros reclamados nesta reportagem é de mais de R$ 1 milhão cada.

A praça do Lúcia Maggi está praticamente com a parte estrutural concluída, com quadra e academia popular. Faltando calçamento, a parte elétrica e também a jardinagem. Lá, o mato toma conta.

Na comunidade, teve gente que até implicou com o local em que a área de lazer foi construída. Um abaixo-assinado foi feito por alguns moradores porque houve alteração do espaço em que a comunidade previa a construção. No final, a praça foi construída na divisa do Lúcia Maggi com terrenos baldios, no acesso ao bairro São Sebastião.