Com muito humor, dona Idália Maria Almeida responde o que gostaria de ganhar de presente: muita saúde, paz na vida e mais amigos. E de amigos ela entende! Completando nesta terça-feira (10/01) 101 anos, com certeza, fez muitos ao longo da vida. “Tenho amigos e nunca quis mal a ninguém. Vocês vão lá na minha festa?”, pergunta.

Por conta da chuva, ela ouvia mal as perguntas feitas pela reportagem, mas, no alto da sua lucidez, de baiana arretada, contou que veio da Bahia no pau-de-arara depois que o marido, Américo, comprou um sítio na Gleba Dom Bosco, local em que mora até hoje. E isso foi quando o seu filho mais velho, hoje com 68 anos, era bem pequeno.

O ano não sabe ao certo, mas se lembra que não tinha cidade: tudo aqui era mato. O sonho de partilhar o cantinho com o marido foi frustrado com a morte dele aos 52 anos.

A filha Neusa Cândido Calixto, 65, lembra que a mãe é pioneira da cidade. E que, apesar da cidade, sempre morou na roça e até há alguns dias, não só plantava a mandioca, como tirava a rama da roça, ralava e fazia seu próprio polvilho.

“Hoje já não faz mais, porque dissemos a ela que não precisa mais fazer isso”. Mas, se as mandiocas não dão mais trabalho, ela não abre mão de tratar e cuidar das galinhas.

A vózinha, como todos a chamam, dá inveja a muita gente jovem. Ela mora sozinha, tem o próprio celular e faz os saques do dinheiro da aposentadoria. E, quando vem ao banco, aproveita para fazer compras – conta a filha, lembrando que, apesar de morar na casa sozinha, a filha mais nova mora na casa ao lado e toma conta dos afazeres domésticos. Mas a comida, esta dona Idália faz questão de fazer.