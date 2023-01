A prefeitura de Rondonópolis se pronunciou a respeito das pendências que entravam a conclusão da obra do prédio destinado para a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat),que foi tema de matéria do A TRIBUNA da quinta-feira (5). Por meio de nota de sua Assessoria de Comunicação, o Executivo afirmou estar trabalhando para resolver as tais pendências e que tem a expectativa é que “as aulas comecem no local ainda no primeiro semestre”.

A respeito da situação do projeto Hidrossanitário do prédio, a Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação informou que já teria sido assinada Ordem de Serviço e que a previsão é de início da obra é no próximo dia 10 de janeiro. Anteriormente, uma tentativa de licitar a obra, em junho passado, fracassou por falta de empresas interessadas em tocá-la.

Já com relação à execução do Projeto de Cabine de Medição, Proteção e Postes de Transformação, a Seciti informou que a licitação para a contratação de empresa para executar a obra já aconteceu e no momento está em fase de elaboração de contrato. Antes, esse processo licitatório havia sido suspensa para readequação de planilhas orçamentárias.

Com relação ao Projeto Elétrico Externo, a secretaria confirmou a informação já adiantado pelo A TRIBUNA foi realizada a licitação no dia 30 de dezembro e no momento segue os ritos processuais licitatórios para a contratação da empresa, para em seguida dar início à execução da obra.