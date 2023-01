Policiais da Força Tática reanimaram com massagem cardíaca um motorista de 32 anos que tinha acabado de se acidentar e conseguiram salvar a vida do homem. O fato aconteceu na manhã de quarta-feira (4) e o trabalho dos policiais, que contaram com a preciosa ajuda de um cidadão que testemunhou o ocorrido, foi reconhecido pelos médicos e socorristas que atenderam a ocorrência como fundamental para preservar a vida da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe policial realizava trabalho de patrulhamento pela região do Anel Viário quando se depararam com um acidente de trânsito na Avenida Bandeirantes, na altura do bairro Jardim das Flores, e perceberam que o motorista ainda estava dentro do veículo, um HB20 de cor prata que vinha sentido Poxoréu a Rondonópolis, aparentemente desmaiado.

Após confirmarem que o homem de fato estava desmaiado e como o atendimento médico ainda não tinha chegado no local, os PMs decidiram quebrar um dos vidros traseiros do veículo e constataram que a vítima realmente estava desmaiada e com dificuldades para respirar.

Prontamente, os policiais decidiram inclinar o banco do veículo e iniciar, com a ajuda de uma pessoa que também passava pelo local no momento, uma massagem cardíaca no motorista, que acabou por voltar a respirar e foi reanimado.

Já acordado, ele relatou aos policiais estar com uma forte dor no peito, dor de cabeça e dificuldades para respirar.

Momentos depois, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e já encontrou o motorista acordado e lúcido. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional para receber cuidados médicos.

O trabalho de reanimação realizado pelos policiais com a ajuda do cidadão anônimo que passava pelo local foi reconhecido pelo Samu e o médico da equipe chegou a elaborar um documento em agradecimento pelo trabalho feito e reconhecendo que a massagem cardíaca salvou a vida do motorista.