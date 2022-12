A proliferação dos moradores em situação de rua continua gerando preocupação na região central de Rondonópolis. Para a secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Fabiana Rizatti, muitas ações de caridade em prol dessas pessoas atrapalham as políticas públicas para amenizar esse quadro, pois as incentivam a ficar nas ruas e não procurarem ajuda especializada.

“Infelizmente, algumas ações bem-intencionadas realizadas por parte de algumas pessoas e instituições religiosas, ao distribuir alimentos, cafés da manhã e marmitas nas praças às pessoas em condição de rua, acabam atrapalhando as políticas públicas, pois reforçam nos indivíduos a resistência em deixar a condição de ruas e procurar acolhimento nas instituições sociais especializadas como os albergues”, avaliou.

Dessa forma, a posição do poder público em relação às pessoas que realizam essas ações sociais e instituições é no sentido de informar que existem locais adequados para este tipo de atendimento, como o Lar Samaritano, que oferece três refeições/dia, como café da manhã, almoço e janta. O Município pede a estas instituições que centralizem esforços de ajuda para as casas assistenciais, como Casa Esperança, Lar Samaritano, entre outras, pois nas entidades e instituições existe um trabalho um pouco mais digno e completo, onde os assistidos podem tomar banho, lavar suas roupas e receber orientações, reforçando a ideia de deixar a condição de rua.

“Quando a gente oferece a ajuda na condição em que ela se encontra, a gente só fortalece a resistência em permanecer naquela situação de rua onde ela consegue as coisas. Então, a gente quer inovar e oferecer uma nova modalidade através de nova oferta de serviços, onde a gente pretende, através de parcerias com a Saúde, fazer o enfrentamento do problema da dependência química (álcool e droga), proporcionando tratamento e melhora dessa população”, explica Fabiana.

Segundo a Prefeitura, há um trabalho assistencial contínuo em âmbito municipal direcionado às pessoas em situação de rua, que procura, através de suas equipes de abordagem social, humanizar e minimizar os problemas realizando busca ativa nas ruas, onde estabelece contato e direciona os interessados em receber ajuda oferecida para acolhimento, atendimento e assistência social nos locais especializados.