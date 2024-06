A equipe de futsal de Mato Grosso conquistou o título de vice-campeã no Mundial Universitário, em Shanghai, na China. A partida final ocorreu neste domingo (16) contra a Croácia, que marcou o placar de 4 a 1 e conquistou o título de campeã da competição.

Composta por atletas atendidos pelo programa Olimpus MT da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a seleção mato-grossense representou o Brasil no campeonato.

“A conquista desse título não orgulha apenas o futsal mato-grossense e brasileiro, mas também destaca a qualidade e o talento dos atletas e treinadores que temos hoje em nosso Estado. Isso eleva o nome de Mato Grosso e inspira nossas crianças e jovens a perseguir seus sonhos no esporte e acreditar que também podem chegar lá”, ressaltou o secretário titular da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Sob a direção do técnico Marcus Penna, também beneficiado com bolsa do projeto Olimpus, a equipe fez uma boa campanha durante toda a competição, terminando a chave de grupos como primeira colocada e vencendo a França por 4 a 3 na disputa da semifinal.

A vaga na competição internacional foi garantida pela Faculdade Faipe, de Cuiabá, após participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2023.

Por meio de convênio com a Federação Mato-grossense de Esportes Universitários (FMEU), a Secel também custeou parte da viagem do time à China.

A delegação de Mato Grosso já está a caminho de casa e deve desembarcar em Cuiabá na madrugada de terça-feira (18).

Organizado pela Federação Internacional de Esporte Universitário, o Mundial Universitário de Futsal possui a chancela da FIFA e ocorre a cada dois anos, reunindo equipes de todo o mundo.