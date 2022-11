Grande parte das empresas e do comércio de Rondonópolis fechou a portas ontem na hora do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, contra a Sérvia, que teve início às 15h.

Até supermercados e atacadistas deixaram de funcionar no horário da partida. As ruas da cidade ficaram praticamente vazias, com movimentação de pessoas apenas em bares para acompanhar a estreia com vitória do Brasil por 2 a 0.

No centro, por exemplo, que concentra grande parte do comércio varejista de Rondonópolis, a maior parte das lojas fechou as portas, com exceção de algumas poucas farmácias, lojas de eletrodomésticos e de produtos agrícolas.

Para o torneio mundial, a dispensa dos trabalhadores em função do jogos do Brasil segue a livre negociação entre empregadores e empregados. Isso porque não houve um acordo formal sobre o funcionamento do comércio nesses períodos entre Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis e o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis.

Ao A TRIBUNA, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, Lucas Gonçalves, havia explicado na semana passada que houve o envio de uma proposta ao sindicato patronal para a definição sobre o fechamento do comércio para os jogos do Brasil, mas teve-se o entendimento de que não haveria necessidade de um acordo nesse sentido. Assim, o sindicato espera que prevaleça o bom senso na definição de cada empregador junto aos seus funcionários.

Lucas Gonçalves destacou, na ocasião, que a tradição é que as empresas fechem as portas em função dos jogos da Seleção ou disponibilizem aparelhos de TV para que seus funcionários possam acompanhar a transmissão do local de trabalho.