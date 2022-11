A Polícia Militar registrou vários casos de violência doméstica, com lesão corporal, na noite desta quinta-feira (24/11), dia em que a Seleção do Brasil estreou à tarde na Copa do Mundo de Futebol.

Um dos casos foi registrado no Residencial Granville, onde uma mulher relatou que foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro que não aceita a separação. Ela disse que ele lesionou seu braço esquerdo, lançando-a contra a parede. O agressor fugiu em um primeiro momento. Depois, em rondas, a polícia visualizou o agressor tentando abrir o portão da casa da vítima, que foi detido e encaminhado para delegacia.

Na Vila Olinda, a vítima disse que estava em um lugar assistindo jogo de futebol e que seu convivente em dado momento começou a acusá-la de traição por boatos de terceiros. Com isso, atesta que o homem puxou seu cabelo e lhe desferiu um soco no rosto que cortou sua boca internamente. Depois em casa, na tentativa de fugir, conta que foi agredida com puxões de cabelo e novo soco em sua face. O homem foi preso pela Polícia Militar.