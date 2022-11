Um caminhoneiro perdeu a vida em um acidente envolvendo outra carreta na BR-163, em Rondonópolis, na madrugada desta sexta-feira (25/11). A vítima foi apontada como sendo Edson José da Silva Junior, que ficou preso às ferragens do veículo.

A colisão aconteceu quando os dois caminhões seguiam no sentido Rondonópolis-Campo Grande (MS). Edson estava em um caminhão Volvo e, no km110 da rodovia, colidiu na traseira do caminhão Mercedes Benz. A vítima morreu no local.