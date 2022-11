Apesar de anunciar que iniciaria a distribuição de cerca de 19 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para imunizar crianças de 6 meses a 3 anos aos municípios de Mato Grosso a partir do dia 16 deste mês, o Governo do Estado ainda não encaminhou doses da vacina para Rondonópolis.

O Governo do Estado informou que recebeu aproximadamente 19 mil doses do imunizante infantil da Pfizer há duas semanas e que a partir do dia 16 iniciaria o envio das doses aos municípios. Cuiabá, por exemplo, já recebeu as doses e anunciou o início da vacinação para esta semana.

A vacina infantil da Pfizer foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda em 16 de setembro e as primeiras doses somente foram encaminhadas aos estados pelo Ministério da Saúde há duas semanas.

Além disso, a vacinação de crianças de 4 e 5 anos com a Coronavac caminha lentamente. Em Rondonópolis, por falta de disponibilidade de doses da vacina, somente estão sendo ofertadas segundas doses para crianças que tomaram a primeira.