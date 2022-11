Após ter a mãe espancada pelo companheiro, uma mulher teve que intervir e ameaçar o agressor com uma arma de fogo para que ele cessasse as agressões. A situação foi registrada na noite de ontem pela Polícia Militar em uma chácara nos fundos do Residencial Laranjeiras.

A polícia foi acionada após vizinhos terem ouvido gritos de socorro vindos da chácara. No local, a vítima alegou que foi espancada, ameaçada e arrastada pelo quintal da chácara e, após muita gritaria, algum dos vizinhos conseguiu fazer contato com uma das filhas.

O relato é que, logo em seguida, chegou a outra filha da vítima e ambas tentaram de forma pacifica retirar o suspeito da residência, o qual se recusou. Assim, uma das filhas da vítima voltou até o carro e pegou uma arma registrada em nome do seu esposo e, com isso, conseguiu que o suspeito aceitasse sair da casa, momento em que a polícia chegou no local.

A vítima informou a polícia que o suspeito aparentemente fez uso de bebida alcoólica e entorpecente e que esta não é a primeira vez que ele a agride. A vítima teve lesão na cabeça e escoriações nos braços e nariz causadas pelo agressor, que, ao ser questionado sobre o fato, confessou que agrediu a companheira com enforcamento e a arrastou pelos cabelos pelo quintal.

O agressor foi detido e encaminhado juntamente com as partes envolvidas para a 1ª Delegacia de Polícia para providências.