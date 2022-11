São 20 anos de jejum e algumas frustrações que deixaram marcas em muitos torcedores, como a humilhante derrota por 7 a 1 para os alemães, em pleno Mineirão, na Copa do Mundo de 2014, que foi disputada no Brasil.

São 20 anos de jejum e algumas frustrações que deixaram marcas em muitos torcedores, como a humilhante derrota por 7 a 1 para os alemães, em pleno Mineirão, na Copa do Mundo de 2014, que foi disputada no Brasil.

O Jornal A TRIBUNA foi às ruas ontem e constatou que os rondonopolitanos estão confiantes que a Seleção voltará do Oriente Médio com a sexta estrela na camisa, encerrando assim um jejum de título mundial que já perdura desde 2002, quando Ronaldo Fenômeno e Cia venceram a Alemanha e conquistaram o pentacampeonato, na Copa disputada na Coreia e Japão.

Chegou o dia da esperada estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, que está sendo disputada no Catar desde domingo (20). Às 15h de hoje (24), o escrete canarinho comandado pelo treinador Tite entra em campo para enfrentar a Sérvia.

1 de 6

A vendedora Gisele dos Santos, de 42 anos, é uma das torcedoras que perderam a empolgação com a Copa do Mundo após o fiasco do time comandado por Felipão que foi humilhado dentro de casa pela seleção alemã, na semifinal da competição de 2014.

“Sempre gostei de Copa do Mundo. Mas desde aquele 7 a 1 (derrota para Alemanha, eu perdi um pouco do interesse. Então, não estou muito animada e nem vendo aquele clima festivo de outras Copas que as pessoas ficavam. Mesmo assim, estou confiante que dessa vez o Brasil trará o hexa”.

Outra que não está muito animada com a Copa deste ano é a estudante do curso universitário de Biblioteconomia, Isadelly Nascimento, de 28 anos.

“Sempre gostei de Copa, desde que me entendo por gente. Este ano não estou no clima, como percebo que a maioria das pessoas não está. Mesmo assim, eu irei torcer muito para que o Brasil seja campeão. Estou confiante que a nossa Seleção tem tudo para ser hexa dessa vez e apagar aquele vexame do 7 a 1 da semifinal na Copa de 2014 no Brasil”.

Proprietário de uma banca no centro da cidade que comercializa milho e pequi, Hélio Paixão, 59 anos, disse que gosta muito da Copa do Mundo e assiste todos os jogos que pode.

“Estou animado. Adoro Copa do Mundo e acompanho jogos. Acredito que o Brasil tem tudo para ser campeão dessa vez. O time tá bom e o Tite é um grande treinador. Porém, a França vem muito forte, tem um time muito bom e pode tirar o título da gente”.

O mototaxista Elenildo Ribeiro, de 65 anos, é outro torcedor que ficou “assustado” com o futebol apresentado pela França, na estreia do Mundial.

“A gente sempre acredita na seleção. Vamos torcer muito para o Brasil. Mas não será fácil, a seleção francesa tá apresentando um bom futebol e tem ótimos jogadores. A Espanha também mostrou que pode ir longe na Copa. Então, vejo estas duas seleções como rivais que podem tirar o título da gente. Mas, vamos torcer. Nesta quinta, irei trabalhar até às 12h, depois é esperar o jogo para assistir ao lado da minha família”.

O soldador Francisvaldo Pereira Gomes, de 27 anos, não está muito animado, mas afirmou que irá torcer para que os comandados do técnico Tite tragam o hexa para o Brasil. Porém, ao contrário dos outros torcedores, disse que não vai parar para assistir o jogo da estreia.

“Não estou muito animado com a Copa, mas vamos torcer para nossa Seleção. É o Brasil que estará em campo, embora não vai dar para parar e ver jogo de amanhã [hoje]. Espero que o time comece vencendo”.

Com 23 anos, o técnico automotivo, Wesley Senger, está muito animado e espera comemorar pela primeira vez um título mundial de futebol conquistado pela Seleção Brasileira. Na conquista do penta, ele tinha três anos e não se lembra como foi a comemoração.

“Dessa vez, espero que a Seleção Brasileira vença a Copa. Vamos ganhar, sim. Vai dar certo, estou muito confiante. Vou vestir a camisa da Seleção e torcer muito. Temos um bom time, com bons jogadores que estão indo bem lá fora nos seus times. Então, espero ver o Brasil o campeão pela primeira vez e comemorar muito”.