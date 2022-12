Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, na noite desta quarta-feira (28/12), em Rondonópolis, dois homens, de 18 e 20 anos, e apreenderam dois adolescentes, ambos de 16 anos, por formação de quadrilha, porte ilegal de arma e tentativa de furto. Com eles, foi apreendido um revólver calibre .38 carregado com seis munições.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 22h20, a equipe do 5º BPM recebeu denúncias sobre um grupo de homens que estaria em movimentação suspeita, na região do bairro Vila Aurora. De imediato, as equipes policiais iniciaram diligências pelo endereço informado, localizando rapidamente os suspeitos. No procedimento de abordagem ao grupo, os militares encontraram uma arma de fogo, revólver calibre .38, com um deles. Questionados sobre o material, os suspeitos confessaram que estavam planejando o furto de uma residência, para levarem uma caminhonete S10. Informaram ainda que o imóvel estaria localizado nas proximidades de onde foi realizada a abordagem policial. Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão pelos crimes citados e foram encaminhados para a Delegacia da cidade, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.