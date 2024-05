Na campanha eleitoral do ano de 1982, o advogado e poeta Wilson Lemos, vindo do Recife para Mato Grosso, em meados do ano 1979, a convite do deputado federal professor Carlos Gomes Bezerra. Naquela época, a rainha do algodão, essa frase que batizava a cidade de Rondonópolis, ainda estava moça nova de seus vinte e poucos anos; setenta mil habitantes; ainda não tinha Escolas Municipais, que após as eleições o lema “Mudança com Participação” se fizera concretizar por ideais de Bezerra; da professora Marlene, e sua equipe, e do vice- prefeito Dr. Fausto Farias, e seu projeto de construir PSF, que àqueles anos era nomeado de Postos de Saúde. Pronto: estava iniciando o governo participativo, a mudança com participação.

Era a população, as famílias, moradores, quem diria, que davam suas ideias, opinavam, davam sugestões para o trabalho legislativo e o executivo colocar em prática concreta e efetiva. A lembrança que tenho, quando ainda era um menino de dez para doze anos, era que os comícios que eu Wagner ansiava todas as ocasiões para ir, ouvir as palavras pronunciadas em cima do caminhão onde tinham as caixas de som, e o público eleitor, na frente de pé, prestando atenção de olhos fixos nos oradores, deputados estaduais, vereadores e candidato a prefeito ao discursar suas promessas e planos de atuação, sendo homem público.

Uma verdadeira festa amistosa, não tendo brigas nem tampouco agressões injustas e covardes; como existe a exemplo no tempo de agora em que vivemos, onde não se pode, de maneira nenhuma, ter opiniões diferentes, ideias e teorias políticas distintas; nem candidatos de partidos opostos, que eleitores e pessoas da população iniciam discussões banais e começam a difamar, caluniar e ofender desbocadamente com palavras torpes e gestos obscenos.

A propagação da ideologia do ódio, tão manifesta nos dias atuais no Brasil, está presente. Com efeito, tem sido preciso conscientizar a população para o real fundamento dos poderes constituídos, o Legislativo, Executivo e Poder Judiciário, entendendo sua função para um Estado democrático de direito; e seus benefícios para o povo e sua herança para a geração atual. Na sala de aula, os pedagogos estão convocados a ensinar aos alunos os valores éticos e também as maneiras, as disciplinas, instrução, ensino para viver harmoniosamente na comunidade e sociedade toda.

Houve muitos outros fatos e acontecimentos que, eu ainda criança de doze para treze anos, não me recordo na lembrança viva e a realidade gravada na memória; porém, tenho a certeza que não tivesse sido a administração de BEZERRA, no ano de 1982 a 1986, a provinciana Rondonópolis de Daniel Martins de Moura, Rosalvo Farias e Walter Ulysséia não seria nunca, uma moderna cidade, plenamente hospitaleira e com a infraestrutura de cidades populosas que idealizaram e concretizaram seus sonhos de realização – o MDB de Bezerra e Wilson Lemos – , não se tornaria a princesa do Sul de Mato Grosso.

Nessas eleições municipais iremos fazer um exame de consciência, todos eleitores para assumirem as responsabilidades de nossas decisões e escolhas. Tendo como sendo nossos ideais e aspirações e sonhos ainda não concretizados. Depois de tomar posse na prefeitura, Bezerra que era antes deputado federal, tinha entrada permitida nos ministérios de Brasília; esteve em Cuiabá no governo Estadual e Distrito Federal conseguindo verbas, recursos financeiros para asfaltar as ruas e avenidas da cidade, construir as Escolas Municipais e Postos de Saúde; e organizar a revolução na educação pública municipal na cidade, com auxílio de professores que vieram de São Paulo e outros Estados do Brasil.

Seja feliz e tenha paz, leitor!