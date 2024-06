Com crescimento de 10,6%, as exportações chegam a U$ 1.428,93 bilhão entre janeiro a maio deste ano, colocando Rondonópolis como 13º maior exportador do Brasil e 1º de Mato Grosso.

Os dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior mostram ainda que as exportações locais representaram 12% do total exportado pelo Estado no período e 1% das exportações brasileiras.

Os números do Comércio Exterior ainda mostram que nestes cinco meses de 2024, as importações de Rondonópolis, ao contrário das exportações, registraram queda de 43,5%, totalizando U$ 260,35 milhões.

Essa quantidade representou 27,4% do total das importações de Mato Grosso no período e 0,3% das importações do Brasil. Mesmo com a queda, Rondonópolis chega a maio como maior importador de Mato Grosso e 88º do Brasil.

Com as exportações em crescimento chegando a U$ 1.428,93 bilhão no acumulado do ano até maio e as importações em queda, com U$ 260,35 milhões, o Município fecha os cinco primeiros meses do ano com superávit de U$ 1.168,59 bilhão.

Quando considerados os dados somente do mês de maio, o crescimento nas exportações em relação ao mesmo período de 2023 foi de 22,9%. Rondonópolis exportou um total de U$ 317 milhões no mês.