A partir das 22h de hoje, sábado (8), a BR-364 será interditada para manutenção e conservação da rodovia no trecho da Serra de São Vicente, sentido de Rondonópolis para Cuiabá.

De acordo com a concessionária responsável, a interdição do tráfego terá duração de seis horas, com encerramento previsto às 4h de domingo (9).

A operação terá o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a segurança dos usuários, que trafegam pela rodovia. Se chover, os serviços serão agendados para nova data.

Segundo a empresa, para diminuir o impacto no tráfego da rodovia, será realizada a operação Comboio, desviando o tráfego norte (Rondonópolis-Cuiabá) para a pista sul (Cuiabá-Rondonópolis) no sistema “Pare-e-Siga”, que será monitorada e organizada pelas equipes operacionais da concessionária, que farão a sinalização e acompanhamento dos trabalhos nos dois sentidos. A alternância do fluxo ocorre de acordo com o volume de tráfego.

Como a Serra de São Vicente é uma região com muitas curvas e descida, a operação Comboio é necessária para orientar os usuários, sempre com foco na segurança e fluidez da via.

Serviços

Segundo a assessoria, as equipes de manutenção e conservação atuarão na revitalização da BR-364 com atividades voltadas ao:

Reforço da sinalização horizontal (pintura de faixa); Reforço da sinalização vertical (substituição e limpeza de placas); Substituição de defensas metálicas; Remoção da vegetação e resíduos localizados na faixa de domínio; Limpeza da pista; e Manutenção dos radares e do pavimento.

Mais informações por meio do telefone 0800 065 0163 ou no site da concessionária.