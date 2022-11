Centenas de moradores de Rondonópolis já estão presentes em Brasília para o grande dia de manifestações, previsto para esta terça-feira (15/11), dia da Proclamação da República, visando questionar as eleições presidenciais deste ano. Eles se dirigiram à capital federal em veículos próprios, de avião e em ônibus fretados.

Ao todo são cinco ônibus de Rondonópolis previstos para o ato nacional deste dia 15 de novembro. Somente neste domingo chegaram em Brasília quatro ônibus com moradores de Rondonópolis. Além disso, um outro ônibus de Rondonópolis saiu hoje depois do almoço para o mesmo destino.

Os manifestantes questionam a legitimidade das eleições presidenciais deste ano, assim como a elegibilidade do petista Luiz Inácio Lula da Silva diante das muitas condenações por corrupção, além das decisões verificadas ultimamente contra a liberdade de expressão e manifestação pacífica.

Uma fonte externou ao A TRIBUNA que Brasília está tomada por pessoas oriundas de todo o Brasil, concentradas em um grande espaço do Exército. E os manifestantes não param de chegar. Inclusive, os protestos já começam com um ato nessa área do Exército agora nesta tarde.

Chama a atenção o grande número de famílias, com crianças, que se dirigiu para os protestos em Brasília, que terão o grande dia neste feriado. A expectativa dos integrantes é que participem do ato em Brasília mais de 1 milhão de pessoas. Muitos atestam que será uma das maiores manifestações já vistas na capital do país.