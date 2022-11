O governador do Rotary Club, distrito 4440, Felício José do Santos, e integrantes dos oito clubes rotarianos de Rondonópolis, se encontraram com o prefeito José Carlos do Pátio, na manhã desta segunda-feira (14), no Palácio da Cidadania.

Durante o encontro, o grupo rotariano discutiu com o prefeito uma parceria para estimular a vacinação da poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil. A vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos vem tendo baixos índices de cobertura em todo país.

Com a doença distante do cenário brasileiro há tanto tempo, a baixa imunização registrada nos últimos anos tem gerado preocupação diante dos riscos de reintrodução da doença no país.

O Rotary Internacional desenvolve um programa de imunização de crianças em todo o mundo para erradicação do vírus há mais de 30 anos com o repasse da vacina. “Nesta reunião conversamos com o prefeito para desenvolvermos uma parceria para estimular para que os pais procurem a vacina contra a poliomielite”, disse Felício José.

O prefeito prontificou em firmar mais esta parceria com o Rotary e falou sobre a sua preocupação com os baixos índices de vacinação que vem sendo registrado, principalmente por conta de uma onda negacionista sobre a eficácia das vacinas.

“A pólio é uma doença erradicada no nosso país, mas as baixa coberturas vacinais que temos tido ultimamente por conta do negacionismo, podem deixar nossa população, especialmente nossas crianças desprotegidas para doenças graves. A união de todos é importante para chamar a atenção da sociedade da importância das vacinas no combate de muitas doenças graves”, disse Pátio.

Uma reunião com a Secretaria Municipal da Saúde e representantes do Rotary irá discutir os detalhes desta nova parceria entre a instituição e a Prefeitura de Rondonópolis.