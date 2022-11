Desde que apresentou as indicações de n.º 469/2019 e n.º 3288/2021, na Assembleia Legislativa à Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc), e obteve o retorno positivo do Governo do Estado para a reforma geral da Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos, em Rondonópolis, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) acompanha de perto os trâmites para a finalização do processo licitatório para dar o início as obras da unidade escolar. O parlamentar explica que essa instituição de ensino faz parte da sua história, já que estudou desde o segundo ano do primário até o final do ensino médio na unidade e reconheceu a necessidade de melhorias na rede elétrica e a revitalização e ampliação dos espaços. “Fico feliz em contribuir com a comunidade. Agora, aguardamos com otimismo as obras para que logo possamos ter uma escola adequada, sendo que há muitos anos a nossa população necessitava desta atenção”, pontuou.

A área total a ser contemplada é de aproximadamente 3,4 mil m², sendo que está prevista a construção de cozinha com refeitório, reforma de quadra poliesportiva, onde a escola será contemplada com um projeto arquitetônico com acessibilidade, estrutural, hidro sanitário, elétrico, SPDA, GLP e de combate ao incêndio.

Instituição – A Escola Domingos existe há 36 anos, já teve ampliações, reformas e reparos pontuais em sua estrutura. Essa será a primeira vez que a instituição terá uma reforma geral. Atualmente, a unidade escolar atende 1.068 alunos do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do nível médio.