A secretária municipal de Educação, Mara Gleibe, e a diretora do pólo de Rondonópolis da Diretoria Regional de Educação (DRE), Andréia Oliveira, concederam, agora à tarde, uma entrevista coletiva à imprensa para falar do planejamento que está sendo feito para concretizar a municipalização já em 2023 de todas as turmas do 1º ao 5º ano das escolas estaduais e a completa municipalização das escolas estaduais Dom Wunibaldo, Antonio Balbino, Sebastiana Rodrigues e Professora Renilda, em Rondonópolis.

O processo de municipalização das séries iniciais e dessas escolas na cidade tem gerado grande polêmica nos últimos dias. Na entrevista, elas garantiram que, diante das mudanças, haverá vagas para todos os estudantes da cidade no próximo ano e que, saindo das unidades que terão turmas fechadas, eles serão transferidos para escolas mais próximas. Os servidores que atuam nas unidades a serem municipalizadas também vão ser remanejados para outras unidades da rede estadual de ensino.

Os detalhes da entrevista sobre todo esse processo de redimensionamento da rede estadual que está em andamento podem ser conferidos na edição desta terça-feira do A TRIBUNA.