Fora de casa, o União encara hoje (8), a partir das 19h, na Arena Pantanal, o Cuiabá, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Mato-grossense de 2024.

O Colorado vive um momento mágico neste início da temporada e no confronto direto, do líder contra o vice-líder do Estadual, colocará os seus 100% de aproveitamento à prova diante do Dourado, que é o time a ser batido na competição.

Com quinze pontos no topo da tabela, o União de Rondonópolis venceu as cinco partidas que disputou até agora e, praticamente, já está classificado à próxima fase do Mato-grossense.

Já o Cuiabá, que teve um início irregular, empatou duas e venceu três, sendo as últimas contra Luverdense e Mixto de virada, aparecendo na segunda colocação com onze pontos, também está invicto.

Para este duelo contra o atual tricampeão mato-grossense, sendo o do ano passado invicto, o treinador Luciano Dias só não poderá contar com o atacante Anderson Canhoto, que se recupera para voltar com 100% de condições de jogo na próxima rodada, na partida contra o Primavera, em casa, após o Carnaval.

Com isso, o treinador deve mandar a campo na noite de hoje a mesma equipe que iniciou a partida em que derrotou o Operário por 2 a 1, no último domingo (4), no Estádio Municipal Luthero Lopes.