Há uma semana operando 100% o serviço de transporte coletivo local, a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) ainda não conseguiu colocar todas as linhas para funcionar.

As reclamações de usuários continuam, relatando que, além das linhas que não funcionam, os ônibus têm registrado atrasos, e há quem precise sair de casa horas antes para conseguir chegar ao trabalho ou à escola, e outros que necessitam caminhar longos trechos para conseguir encontrar um ônibus. Há ainda reclamações de ônibus lotados, especialmente nos horários de pico.

O início dos trabalhos da autarquia operando o transporte coletivo começou somente após mais de um ano e meio depois de sua criação e envolto em polêmicas e transtornos para quem usa o serviço.

Com um número insuficiente de motoristas contratados, a autarquia está há uma semana atuando com linhas reduzidas, tendo iniciado o serviço com somente 9 linhas em funcionamento.

Além disso, entre a segunda-feira (29) e a quarta-feira (31) de janeiro, uma greve dos motoristas que eram contratados pela Cidade de Pedra e prestavam serviço à autarquia deixou o serviço paralisado e usuários sem coletivos.

Os motoristas pararam o serviço por não aceitarem a forma de contratação proposta pela cooperativa que passou a fornecer a mão de obra terceirizada à autarquia municipal. Os trabalhadores deixariam de ser regidos pela CLT e perderiam benefícios que recebiam da empresa Cidade de Pedra.