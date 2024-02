O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Rondonópolis instaurou uma notícia de fato para apurar eventual desvirtuamento na contratação da Cooperativa dos Prestadores de Serviço de Sorriso (Coopservs) pela Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), além de eventual fraude na constituição da cooperativa e terceirização ilícita. O procedimento foi aberto pelo procurador do Trabalho, Eduardo Rodrigues do Nascimento, no último dia 31 de janeiro.

De acordo com o procurador, os fatos ainda não estão bem esclarecidos, mas envolvem duas questões que merecem atenção. A primeira é em relação a eventual desvirtuamento na contratação da cooperativa de trabalho.

“Nesse ponto, vale destacar que matérias jornalísticas têm apontado que a licitação para a contratação de nova prestadora de serviços deu-se em cumprimento de um TAC firmado pela municipalidade com o Ministério Público Estadual”, apontou.

A segunda é em relação à cooperativa vencedora do certame, se é mera intermediadora de mão de obra ou se é uma autêntica cooperativa de trabalho, que atende todos os requisitos da Lei 12.690/2012, a exemplo da identidade profissional de seus cooperados, a prestação de serviços autônomos, a dupla qualidade, a retribuição pessoal diferenciada, a gestão democrática, etc.

Ainda, conforme o MPT, a Coopservs já possui um acordo com o Ministério Público do Trabalho em Sorriso, no qual se compromete, dentre outras obrigações, a não ser utilizada para a intermediação de mão de obra subordinada nos termos do art. 5º da Lei 12.690/2012.

Diante desse cenário, o procurador instaurou a notícia de fato para apuração de eventual desvirtuamento na contratação da cooperativa pelo poder público, além de eventual fraude na constituição da cooperativa e terceirização ilícita.