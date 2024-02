O chamamento de aprovados no concurso realizado no ano passado pela Prefeitura de Rondonópolis para o cargo de fiscal também foi alvo de cobranças por parte dos vereadores na sessão de ontem (7) da Câmara Municipal.

Fiscal de carreira da Prefeitura, o vereador Dr. Jonas Rodrigues (SD) ressaltou na tribuna da Câmara que a prefeitura precisa convocar com urgência os aprovados no concurso, pois o setor de fiscalização do município encontra-se com o número de servidores efetivos insuficiente para atender a demanda.

“Precisamos da convocação daqueles que fizeram o concurso para o cargo de fiscal de tributos urgentemente. A fiscalização do município está com quadro diminuto. Com isso, os servidores atuais não têm dado conta dos trabalhos, pois a cidade é gigante e temos muitas empresas”, enfatizou o vereador, acrescentando que quem perde com isso é Rondonópolis.

Ressaltou que o município precisa contar com uma fiscalização mais robusta, pois representa mais ganhos econômicos para os cofres municipais. “Peço ao prefeito Zé Carlos do Pátio que faça a convocação dos fiscais aprovados no concurso, uma vez que traz resultado econômico para a cidade”.