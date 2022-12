Visando proporcionar um tempo a mais para os consumidores fazerem suas compras de fim de ano, o comércio de Rondonópolis começa a funcionar em horário especial de Natal a partir do próximo dia 12 de dezembro (segunda-feira), conforme consta na Convenção Coletiva de Trabalho de 2022 do segmento. A abertura nesse horário é facultativa.

Conforme o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis, entre os dias 12 e 16 de dezembro, os comerciantes podem abrir as portas das 8h às 22h. No dia 17 de dezembro (sábado), a abertura pode ser das 8h às 20h e, no domingo (18/12), das 8h às 18h. Na semana de 19 a 23 de dezembro, o horário é das 8h às 22h. Por fim, no dia 24, véspera de Natal, o comércio pode funcionar das 8h às 21h.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, Lucas Gonçalves, alerta que, dentro desse horário, cada funcionário não pode ficar das 8h às 22h, observando que a jornada de trabalho normal pode ser prorrogada em 2 horas extras com acréscimo de 50% ou inclusão no banco de horas, caso a empresa seja optante dessa modalidade.

Lucas Gonçalves orienta que, ao prepararem a escala de trabalho nesse horário especial, as empresas devem procurar distribuir os funcionários ao longo do dia, com uns entrando mais cedo e outros entrando mais tarde. Ainda assim, em jornada superior a 6 horas diárias, aponta que deve ser observada a intrajornada, no caso o descanso de no mínimo 1h para a refeição, e a interjornada, ou seja, o descanso de no mínimo 11 horas entre uma jornada e outra.

Caso haja trabalho ao domingo, como preceitua a lei, o sindicalista destaca que, além da folga remunerada que deve ser concedida na semana subsequente, deve ser paga com 100% de hora extra.