Diante da situação, a concessionária Nova Rota do Oeste, atualmente gerida pela MTPar, autarquia do Governo do Estado, informou ao A TRIBUNA que a ocorrência de chuvas intensas entre os dias 23 e 28 do mês de março causou alguns danos em pontos específicos e não permitiu que as equipes agissem na correção imediata.

A situação, que é recorrente e se agrava no período das chuvas, escancara a péssima qualidade da pavimentação asfáltica no trecho, o que vem sendo motivo de questionamentos desde que a obra de duplicação foi concluída.

Mais uma vez, condutores estão reclamando das péssimas condições do asfalto na BR-364, no trecho entre Rondonópolis e Jaciara. A pista, especialmente a faixa da direita, muito utilizada por veículos pesados, está tomada por buracos, colocando motoristas em risco.

“É preciso de janela razoável de clima seco para a realização de reparos. Somente no trecho da BR-364 – entre Rondonópolis e Serra de São Vicente – a concessionária conta com cinco equipes de reparos, sendo quatro delas voltadas aos serviços emergenciais e uma para reparos localizados no perímetro urbano de Rondonópolis”, afirmou a concessionária.

A Nova Rota do Oeste ainda esclareceu que assumiu a manutenção do trecho entre Cuiabá e Rondonópolis, em caráter emergencial, há cerca de 10 meses, enquanto ocorre a transferência formal de responsabilidades do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (DNIT) para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Também alegou que, desde então, realiza melhorias na qualidade do pavimento no segmento, além de manutenções permanentes.