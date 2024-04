Como já era esperado, o vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, confirmou a sua filiação ao Republicanos, que tem como sua maior liderança no município o ex-prefeito Adilton Sachetti. O anúncio foi feito ontem (2), por meio de um comunicado distribuído pela assessoria do vice-prefeito.

“Entro no Republicanos mantendo exatamente as mesmas ideias que sempre defendi”, afirmou Arruda, que anunciou a sua desfiliação do PSD, presidido no Estado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, no último dia 25 de março.

Aylon Arruda, que vinha trabalhando sua pré-candidatura a prefeito pela sigla, alegou que a decisão de deixar o partido, onde se filiou em 2016, foi tomada após a direção estadual “impor um alinhamento dos diretórios municipais (PSD) ao projeto nacional do PT”.

Fávaro, que tem pretensões de concorrer ao governo do Estado em 2026, trabalha a construção deste projeto alinhado ao partido do presidente Lula.

Aylon Arruda afirmou, no comunicado de ontem, que após sair do PSD, onde iniciou sua vida partidária e chegou a ser eleito vice-prefeito na aliança formada na eleição de 2020 com o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB),“buscou um partido que não trabalha nos extremos, que busca o equilíbrio. Que não tenha problemas de buscar conversar com os que pensam diferente, desde que seja pelo bem da população”.

Com a mudança para o Republicanos, o vice-prefeito se distancia de vez de Zé do Pátio e ingressa na oposição. O Republicanos vem construindo com o MDB, UB e PRD a formação de uma aliança visando a disputa da prefeitura na eleição deste ano.

O candidato a prefeito deste grupo deve ser o deputado Thiago Silva (MDB). Especula-se, nos bastidores, que o nome preferido para compor chapa majoritária com o emedebista é o do próprio ex-prefeito Adilton Sachetti.

Contudo, o ex-prefeito estaria reticente a esta ideia. Dessa forma, caso o grupo não consiga convencer Sachetti, Aylon Arruda poderá ser um dos nomes indicados para ser vice do deputado Thiago Silva.