A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) está com oito vagas de estágio abertas para estudantes de graduação e pós-graduação. As oportunidades estão disponíveis para diversas áreas do conhecimento como Administração, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Marketing, Engenharia Civil, Estatística e Matemática.

Os cargos oferecidos são para o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Netrap), Secretaria Adjunta de Justiça (Saju) e para o Escritório Diretivo de Projetos Especiais (EDPE).

O CIOPAer dispõe de duas vagas de estágio para graduação e duas para pós-graduação nas áreas de Ciências Aeronáuticas, Administração, Tecnologia da Informação e Marketing.

O ponto de trabalho é no hangar do Centro Integrado, localizado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. O candidato interessado deve enviar o currículo para os seguintes e-mails: [email protected] ou [email protected].

O Netrap busca por estagiário de pós-graduação nas áreas de Direito, Contabilidade ou Administração. Atualmente, o escritório do Núcleo encontra-se na Arena Pantanal em decorrência das obras no prédio da Sesp. O contato para inscrição é [email protected].

A Saju, localizada no Centro Político Administrativo, abriu duas vagas para estudantes de pós-graduação, sendo uma para social mídia, com formação nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou Marketing, e outra na área de Tecnologia da Informação. O candidato pode entrar em contato pelo número (65) 981000182.

Já o Escritório Diretivo de Projetos Especiais, que fica no prédio da Sesp, dispõe de uma vaga de pós-graduação para pessoas formadas nas áreas de Economia, Engenharia Civil, Administração, Ciência da Computação, Estatística ou Matemática. Os interessados devem entrar em contato pelo número (65) 3613-5504.

Os salários previstos serão de R$ 2.000 (bolsa) + R$ 209,24 (auxílio transporte) para pós-graduação e R$ 1.100 (bolsa) + R$ 209,24 (auxílio transporte) para graduação.