O A TRIBUNA e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) retomam na edição de 2024, a tradicional parceria para a produção da revista oficial do 14º Prêmio Acir de Destaque Empresarial, que mostrará como foi a pesquisa dos melhores de Rondonópolis do ano.

A presidente a Acir, Marchiane Fritzen, ressalta que o resgate da parceria da Associação com o A TRIBUNA para a revista oficial do prêmio Destaque Empresarial vem em função da credibilidade e da tradição do A TRIBUNA.

“O A TRIBUNA, além da credibilidade que tem, faz parte da tradição e da história do prêmio Destaque Empresarial junto com a Acir e por isso, é muito importante retomar essa parceria”, disse.

Marchiane ainda destaca que o objetivo do prêmio Destaque Empresarial é justamente o de valorizar as empresas locais, então “nada mais justo do que retomar esse caminho junto ao A TRIBUNA”.

Para o diretor do A TRIBUNA, Samuel Logrado de Souza, primeiramente ele agradece a confiança e o reconhecimento da ACIR, através da atual diretoria comandada pela empresária Marchiane Fritzen, “em retomar a tradicional cobertura jornalística desse importante evento com a nossa empresa de comunicação. O A TRIBUNA sempre que foi possível, procurou brindar os seus leitores, como o público em geral, com o registro completo da grande festa que destaca as principais empresas e os empresários, escolhidos pela população rondonopolitana. E esta Revista fará parte do maior arquivo dos fatos que acontece em Rondonópolis, pois fará parte de uma das edições do mês de junho do A TRIBUNA, cujo acervo se constitui em fonte para todas as pesquisas realizadas em nossa cidade”, destacou.

Outro ponto ressaltado por Samuel Logrado é que só aceitou a parceria para a publicação da revista como suplemento do A TRIBUNA, porque reconhece a idoneidade do serviço de pesquisa da ACIR e como ele é reconhecido por todos que conquistam esse Destaque Empresarial, cujo Diploma é orgulhosamente exposto em seus estabelecimentos comerciais.